Москва3 июл Вести.В ближайшее время Запорожская область сможет эффективно противодействовать беспилотной авиации вооруженных сил Украины (ВСУ) и закрыть малое небо от возможных террористических атак. Об этом ИС "Вести" заявил глава региона Евгений Балицкий.

По его словам, сейчас принимаются меры по защите мирных жителей от нацизма.

Для этого формируются необходимые подразделения, обучаются, вооружаются, получают на вооружение специальные силы и средства. Ну, если не раскрывать деталей, то могу сказать, что в ближайшее время мы сможем противодействовать эффективно беспилотной авиации и закрыть малое небо от возможных террористических атак украинского режима сказал губернатор

Ранее Евгений Балицкий заявил, что в Токмаке в результате нанесенного удара Украины по рынку погибли пятеро мирных жителей. Еще 18 человек пострадали.