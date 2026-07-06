Москва6 июлВести.Число пострадавших в результате атаки ВСУ на рынок в городе Токмак Запорожской области выросло до 22, сообщает региональный Минздрав.
На госпитализации остаются десять человек с ранениями средней степени тяжести, восемь человек получают амбулаторную помощь, состояние четырех пациентов оценивается как стабильно тяжелоеотмечается в публикации ведомства в мессенджере MAX
Там добавили, что для лечения больных проводятся телемедицинские консультации с Федеральным центром медицины катастроф Минздрава России.
ВСУ нанесли удар по рынку в Токмаке 3 июля. Изначально было известно о 5 погибших и 18 пострадавших.