Число пострадавших при теракте в Запорожской области выросло до 22 человек

Увеличилось количество пострадавших при атаке на рынок в Токмаке Число пострадавших при теракте в Запорожской области выросло до 22 человек

Москва6 июл Вести.Число пострадавших в результате атаки ВСУ на рынок в городе Токмак Запорожской области выросло до 22, сообщает региональный Минздрав.

На госпитализации остаются десять человек с ранениями средней степени тяжести, восемь человек получают амбулаторную помощь, состояние четырех пациентов оценивается как стабильно тяжелое отмечается в публикации ведомства в мессенджере MAX

Там добавили, что для лечения больных проводятся телемедицинские консультации с Федеральным центром медицины катастроф Минздрава России.

ВСУ нанесли удар по рынку в Токмаке 3 июля. Изначально было известно о 5 погибших и 18 пострадавших.