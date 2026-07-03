Стало известно, какой дрон совершил атаку на рынок в Токмаке

В Запорожской области выяснили, какой дрон атаковал рынок в Токмаке Стало известно, какой дрон совершил атаку на рынок в Токмаке

Москва3 июл Вести.Атаку на рынок в городе Токмак Запорожской области совершил ударный беспилотник, снабженный взрывным устройством осколочно-фугасного действия. Об этом ИС "Вести" заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, противник использовал большой беспилотник, который был умышленно направлен на территорию рынка.

Выбиралось максимальное скопление людей. Мы проанализировали ситуацию. Это ударный беспилотник, начиненный осколочно-фугасного действия взрывным устройством. И направлен он был, очевидно, для того, чтобы нанести максимальный ущерб гражданскому населению сказал губернатор

Атака на рынок в Токмаке произошла 3 июля. В результате удара противника погибли пять человек, 18 получили ранение разной степени тяжести.