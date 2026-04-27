Польша разрешила ситуацию с пролетом самолета Роберта Фицо в Москву

Сикорский заявил об урегулировании вопроса пролета Фицо в Москву через Польшу Польша разрешила ситуацию с пролетом самолета Роберта Фицо в Москву

Москва27 апр Вести.Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что проблема с пролетом правительственного самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо через польское воздушное пространство решена.

Ранее Роберт Фицо сообщил о получении официальных отказов в использовании воздушного пространства от Литвы, Латвии и Эстонии. Польша оставалась последней страной на прямом пути из Братиславы в Москву, которая формально рассматривала заявку.

В соответствии с моей текущей информацией, эта проблема перестала существовать сказал Сикорский журналистам. Его слова приводит РИА Новости

При этом он не уточнил конкретный утвержденный маршрут и детали принятого решения.

Слова премьера Польши свидетельствуют о том, что, в отличие от стран Балтии, Варшава нашла дипломатический или технический способ разрешить ситуацию, что позволит Фицо прибыть в российскую столицу на парад Победы и другие торжества 9 мая.

Фицо 7 апреля объявил о планах принять участие в майских торжествах в Москве по случаю празднования Дня Победы.