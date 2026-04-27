Москва27 апрВести.Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что проблема с пролетом правительственного самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо через польское воздушное пространство решена.
Ранее Роберт Фицо сообщил о получении официальных отказов в использовании воздушного пространства от Литвы, Латвии и Эстонии. Польша оставалась последней страной на прямом пути из Братиславы в Москву, которая формально рассматривала заявку.
В соответствии с моей текущей информацией, эта проблема перестала существоватьсказал Сикорский журналистам. Его слова приводит РИА Новости.
При этом он не уточнил конкретный утвержденный маршрут и детали принятого решения.
Слова премьера Польши свидетельствуют о том, что, в отличие от стран Балтии, Варшава нашла дипломатический или технический способ разрешить ситуацию, что позволит Фицо прибыть в российскую столицу на парад Победы и другие торжества 9 мая.
Фицо 7 апреля объявил о планах принять участие в майских торжествах в Москве по случаю празднования Дня Победы.