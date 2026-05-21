У границ Калининградской области заметили истребитель ВВС Франции Истребитель ВВС Франции появился у границы Калининградской области

Москва21 мая Вести.Над Польшей рядом с границей Калининградской области был замечен многоцелевой истребитель ВВС Франции Dassault Mirage 2000D. Об этом сообщает РИА Новости.

В 11.00 по московскому времени самолет вылетел с эстонского военного аэродрома Эмари. Далее он пересек эстонскую, латвийскую и литовскую территории, оказавшись над Польшей.

Истребитель, сделав разворот в районе Познани, приблизился к российской границе и начал летать по круговой траектории рядом с ней.

Позже стало известно, что три самолета-заправщика НАТО Airbus A330-243MRTT также оказались в районе действия истребителя ВВС Франции.

По информации агентства, борт на регулярной основе совершает подобные вылеты к границам России.

Ранее министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис заявил, что у НАТО есть все необходимые средства для нанесения удара по Калининграду.