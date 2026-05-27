Москва27 мая Вести.У президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева особые личные отношения, которые позволяют продуктивно обсуждать двусторонние вопросы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Путин посетит Казахстан с государственным визитом 27-29 мая.

У них особые личные отношения, которые позволяют весьма конструктивно, продуктивно и откровенно обсуждать самые насущные вопросы и двусторонних отношений, и международной повестки сказал Песков журналистам

Сам Владимир Путин ранее назвал отношения с Токаевым дружескими и искренними. По его словам, беседы с казахстанским лидером всегда проходят в доверительной атмосфере и ориентированы на результат.