Москва27 маяВести.У президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева особые личные отношения, которые позволяют продуктивно обсуждать двусторонние вопросы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Путин посетит Казахстан с государственным визитом 27-29 мая.
У них особые личные отношения, которые позволяют весьма конструктивно, продуктивно и откровенно обсуждать самые насущные вопросы и двусторонних отношений, и международной повесткисказал Песков журналистам
Сам Владимир Путин ранее назвал отношения с Токаевым дружескими и искренними. По его словам, беседы с казахстанским лидером всегда проходят в доверительной атмосфере и ориентированы на результат.