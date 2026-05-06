В школах и техникумах Чебоксар восстановили штатный режим работы

В Чебоксарах школы и техникумы вернули к штатной работе В школах и техникумах Чебоксар восстановили штатный режим работы

Москва6 мая Вести.Большая часть образовательных учреждений Чебоксар вернулась к штатному режиму работы. Об этом сообщает городская администрация.

На дистанте остаются только три школы.

Все образовательные учреждения работают в штатном режиме. Исключение – школы №17, №19 и №57, они временно переведены на дистанционный формат обучения приводятся слова главы города Станислава Трофимова

Решение о переводе на дистант всех образовательных образований Чебоксар было принято на фоне массированных атак беспилотных летательных аппаратов. В результате них есть погибшие и пострадавшие.

В настоящее время в городских больницах продолжают оставаться 11 пострадавших.