Москва6 маяВести.Большая часть образовательных учреждений Чебоксар вернулась к штатному режиму работы. Об этом сообщает городская администрация.
На дистанте остаются только три школы.
Все образовательные учреждения работают в штатном режиме. Исключение – школы №17, №19 и №57, они временно переведены на дистанционный формат обученияприводятся слова главы города Станислава Трофимова
Решение о переводе на дистант всех образовательных образований Чебоксар было принято на фоне массированных атак беспилотных летательных аппаратов. В результате них есть погибшие и пострадавшие.
В настоящее время в городских больницах продолжают оставаться 11 пострадавших.