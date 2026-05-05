СК: ВСУ применили крылатые ракеты и не менее 8 БПЛА при ударе по Чувашии

СК: ВСУ применили крылатые ракеты и не менее 8 БПЛА при атаке на Чувашию СК: ВСУ применили крылатые ракеты и не менее 8 БПЛА при ударе по Чувашии

Москва5 мая Вести.Украинские боевики применили крылатые ракеты и не менее 8 беспилотников при массированной атаке на Чувашию. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ.

Утром 5 мая … украинские вооруженные формирования произвели массированную атаку, задействовав крылатые ракеты и не менее 8 беспилотных летательных аппаратов говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Проведен осмотр места происшествия. Изъяты фрагменты беспилотников и иных боеприпасов, по которым будут назначены взрывотехнические экспертизы. Ведется работа со свидетелями, анализируются данные с камер видеонаблюдения.

В результате вражеской агрессии два мирных жителя погибли, еще 32 ранены. Повреждены 28 многоквартирных домов, а также предприятие гражданского назначения. Для жителей развернуты 3 пункта временного размещения.

По факту атаки СК возбудил уголовное дело о теракте. В регионе также введен режим ЧС.