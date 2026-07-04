Силы ПВО уничтожили ракеты и БПЛА в трех районах Ростовской области Губернатор Слюсарь: ракеты и БПЛА сбиты в трех районах Ростовской области

Москва4 июл Вести.Ночью 4 июля силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в трех районах Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены ракеты и БПЛА в Чертковском, Тарасовском и Шолоховском районах, а также в акватории Таганрогского залива уточнил губернатор в своем канале на платформе MAX

Глава Ростовской области отметил, что в настоящее время информация о пострадавших и разрушениях в результате вражеских атак не поступала и будет уточняться.