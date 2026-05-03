В Пулково задержали 70 и отменили почти 20 рейсов после атаки БПЛА на Ленобласть

Почти 20 рейсов отменены и свыше 70 задержаны в Пулково после атаки БПЛА В Пулково задержали 70 и отменили почти 20 рейсов после атаки БПЛА на Ленобласть

Москва3 мая Вести.После массированной атаки БПЛА ВСУ на Ленобласть в Пулково отменили почти 20 рейсов и еще 70 были задержаны, сообщает Telegram-канал Baza.

За ночь над регионом уничтожили более 60 вражеских дронов. Главной целью атаки стал морской торговый порт Приморск. Там после налета начался пожар, сообщил ранее губернатор Дрозденко. На данный момент возгорание ликвидировано, разлива нефтепродуктов не произошло.

На время атаки в целях безопасности в Пулково на шесть часов приостановили полеты гражданских судов. Некоторые рейсы, которые не смогли приземлиться, были уведены на другие аэродромы.

Рейс из Анталии летел в Питер, но из-за ограничений с задержкой в 4 часа приземлился в Москве сказано в сообщении

В настоящее время режим беспилотной опасности снят. Воздушная гавань Санкт-Петербурга возобновила работу.