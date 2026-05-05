Москва5 маяВести.Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что минувшей ночью над регионом были уничтожены 18 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом он написал в своем канале на платформе MAX.
За ночь в Ленинградской области сбито 18 БПЛА противникаговорится в сообщении
Глава региона также уточнил, что в промышленной зоне города Кириши зафиксировано возгорание. Специалисты МЧС и «Леноблпожспас» уже приступили к ликвидации пожара. Информация о пострадавших и возможных разрушениях уточняется.
Ранее Дрозденко информировал о 16 БПЛА, которые были нейтрализованы этой ночью.