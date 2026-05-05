В Ленинградской области сбиты 18 БПЛА, произошел пожар в промзоне Киришей Дрозденко: зафиксировано возгорание в промзоне в Киришах, сбиты 18 дронов

Москва5 мая Вести.Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что минувшей ночью над регионом были уничтожены 18 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом он написал в своем канале на платформе MAX.

За ночь в Ленинградской области сбито 18 БПЛА противника говорится в сообщении

Глава региона также уточнил, что в промышленной зоне города Кириши зафиксировано возгорание. Специалисты МЧС и «Леноблпожспас» уже приступили к ликвидации пожара. Информация о пострадавших и возможных разрушениях уточняется.

Ранее Дрозденко информировал о 16 БПЛА, которые были нейтрализованы этой ночью.