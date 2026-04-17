Окна здания и автомобиль повреждены при атаке БПЛА в районе Пулковских высот

Москва17 апр Вести.Транспортное средство и окна здания повреждены осколками беспилотника в районе Пулковских высот, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в мессенджере MAX.

Он также отметил, что обломки беспилотного аппарата упали в Выборгском районе. Никакого ущерба они не нанесли.

Число сбитых в Ленинградской области БПЛА увеличилось до семи, уточнил Дрозденко.