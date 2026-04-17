Москва17 апрВести.Транспортное средство и окна здания повреждены осколками беспилотника в районе Пулковских высот, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в мессенджере MAX.
Он также отметил, что обломки беспилотного аппарата упали в Выборгском районе. Никакого ущерба они не нанесли.
Число сбитых в Ленинградской области БПЛА увеличилось до семи, уточнил Дрозденко.