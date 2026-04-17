Над Ленинградской областью уничтожено 12 дронов, пострадавших нет

Москва17 апр Вести.По последним данным, над Ленинградской областью сбито 12 беспилотников. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил об этом в своем Telegram-канале.

В Ломоносовском районе осколками одного из дронов посекло автомобиль и выбило окна в соседнем строении. В Выборгском районе обломки дрона упали без последствий. Сведений о пострадавших не поступало.

Работа по уничтожению воздушных целей продолжается. Информация уточняется.

Ранее утром губернатор Ленинградской области сообщал о семи сбитых беспилотниках, а также о возгорании складского помещения в Выборгском районе после падения обломков - тогда обошлось без жертв. На месте работали пожарные подразделения.

Из-за атаки ВСУ в аэропорту Пулково временно приостановили приём и отправку самолётов. Росавиация сообщила, что ограничения в Ленинградской области повлияли на рейсы в Калининград. Возможны изменения в расписании аэропорта "Храброво".