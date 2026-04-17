Москва17 апрВести.По последним данным, над Ленинградской областью сбито 12 беспилотников. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил об этом в своем Telegram-канале.
В Ломоносовском районе осколками одного из дронов посекло автомобиль и выбило окна в соседнем строении. В Выборгском районе обломки дрона упали без последствий. Сведений о пострадавших не поступало.
Работа по уничтожению воздушных целей продолжается. Информация уточняется.
Ранее утром губернатор Ленинградской области сообщал о семи сбитых беспилотниках, а также о возгорании складского помещения в Выборгском районе после падения обломков - тогда обошлось без жертв. На месте работали пожарные подразделения.
Из-за атаки ВСУ в аэропорту Пулково временно приостановили приём и отправку самолётов. Росавиация сообщила, что ограничения в Ленинградской области повлияли на рейсы в Калининград. Возможны изменения в расписании аэропорта "Храброво".