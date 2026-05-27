Дмитриев: Милибэнд использует тему Эболы для прикрытия провалов в энергетике Дмитриев раскрыл, как бывший глава МИД Британии прикрывает свои провалы

Москва27 мая Вести.Бывший глава МИД Британии Дэвид Милибэнд стремится к тому, чтобы паника по поводу лихорадки Эбола отвлекла от провальных решений Милибэнда в британской энергетике, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X.

Дмитриев высказался по поводу статьи Милибэнда, в которой тот рассказал о рисках распространения лихорадки Эбола.

Дэвид Милибэнд хочет, чтобы паника вокруг Эболы заглушила его провальные решения в сфере энергетики Великобритании. Он разрушил энергетическую независимость страны и не испытывает никакого стыда отметил Дмитриев

Глава РФПИ заявил, что цунами энергетического кризиса неминуемо настигнет Европейский союз (ЕС) и Британию.

Дмитриев также отметил, что кризис, который скоро обрушится на ЕС и Британию, вынудит Европу пойти на прямой диалог с Москвой.