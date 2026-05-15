Москва15 маяВести.Президент США Дональд Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин не примут на встрече серьезных решений по конфликту на Украине, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью ТАСС.
Трамп и Си имеют достаточно тем для обсуждения, а Украина не находится в центре их внимания, отметил Азаров.
Я не думаю, что будут какие-то серьезные решения по Украине. Может, каким-то образом будет упомянута и Украина, хотя очень сильно сомневаюсьприводит ТАСС слова Азарова
В центре внимания Китая находится взаимная торговля с США, обстановка в Иране и вопрос о Тайване, подчеркнул Азаров.
Между тем Трамп заявил, что Си Цзиньпин предложил США помощь по иранскому вопросу.