Азаров: главы США и Китая не примут серьезных решений по Украине

Азаров не ждет решений по Украине от встречи глав США и Китая Азаров: главы США и Китая не примут серьезных решений по Украине

Москва15 мая Вести.Президент США Дональд Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин не примут на встрече серьезных решений по конфликту на Украине, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью ТАСС.

Трамп и Си имеют достаточно тем для обсуждения, а Украина не находится в центре их внимания, отметил Азаров.

Я не думаю, что будут какие-то серьезные решения по Украине. Может, каким-то образом будет упомянута и Украина, хотя очень сильно сомневаюсь приводит ТАСС слова Азарова

В центре внимания Китая находится взаимная торговля с США, обстановка в Иране и вопрос о Тайване, подчеркнул Азаров.

Между тем Трамп заявил, что Си Цзиньпин предложил США помощь по иранскому вопросу.