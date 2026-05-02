Москва2 мая Вести.Верховная рада превратилась в цирк, в котором законопроекты продвигаются с помощью финансового стимулирования парламентариев. Об этом рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

В беседе с ТАСС он подчеркнул, что раньше вопросами "финансирования" депутатов занимался экс-руководитель офиса Зеленского, у которого были необходимые ресурсы. Однако после его отставки начались проблемы.

Это никакой не парламент - это цирк, в котором в основном играло роль финансирование тех депутатов, которые добивались принятия необходимых решений заявил Азаров

Ранее местные СМИ сообщили, что одно из заседаний Рады прошло без депутатов и председателя Руслана Стефанчука.

Между тем депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что конфликт на Украине на заканчивается, потому что глава киевского режима Владимир Зеленский зарабатывает на нем деньги.