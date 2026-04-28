Bloomberg: первое с начала конфликта в регионе судно с СПГ прошло через Ормуз

Первый за два месяца танкер с СПГ прошел через Ормузский пролив Bloomberg: первое с начала конфликта в регионе судно с СПГ прошло через Ормуз

Москва28 апр Вести.Первое с начала боевых действий на Ближнем Востоке судно с сжиженным природным газом (СПГ) прошло через Ормузский пролив, покинув Персидский залив. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные сервиса мониторинга судоходства.

Согласно агентству, судно Mubaraz, которое загрузило груз на объекте компании Abu Dhabi National Oil Co. на острове Дас в Объединенных Арабских Эмиратах в начале марта, сейчас проходит южную оконечность Индии. По данным мониторинга, танкер некоторое время находился неподвижно внутри залива, после чего около 31 марта перестал передавать сигнал. 27 апреля он вновь появился к западу от Индии.

По последним данным, Mubaraz направляется в один из терминалов Китая, его прибытие ожидается около 15 мая.

До начала конфликта через Ормузский пролив ежедневно проходило около трех загруженных СПГ танкеров, а за год - около пятой части мировых поставок СПГ. Закрытие пролива из-за взаимных блокад, введенных Ираном и США, вызвало дефицит на рынке и резкий рост цен.

Компания Adnoc, владеющая судном через дочернюю структуру, в официальном письме сообщила, что не комментирует местоположение, перемещения или маршруты своих судов. Bloomberg напоминает, что для сокрытия прохождения через Ормузский пролив суда часто отключают транспондеры, а данные о них могут подвергаться вмешательствам или задержкам в обновлении.

Ранее, в начале апреля, наблюдался выход из Ормуза пустого СПГ-танкера, однако до настоящего времени не было подтвержденных случаев прохождения загруженных судов. Некоторые суда с газом из Катара подходили к проливу, но поворачивали назад.