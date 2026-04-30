Москва30 апрВести.После завершения текущего кризиса на Ближнем Востоке энергорынки будет оставаться нестабильными, заявил журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой вице-премьер РФ Александр Новак.
Сегодня многие страны вынуждены задействовать ранее накопленные резервы и расходовать стратегические запасы. Но такие резервы изначально были созданы в качестве опоры в непростой период, отметил он.
Когда кризис закончится, безусловно, нужно будет восстанавливать эти запасы. Поэтому в целом спрос на рынке будет достаточно высоким, и даже по окончании существующего кризиса на Ближнем Востоке рынок будет лихорадить какое-то время. Для его балансировки потребуется несколько месяцевсообщил Александр Новак