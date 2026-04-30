Новак: энергорынки будут нестабильными и после кризиса на Ближнем Востоке

Новак: лихорадка на энергорынках продлится и после кризиса на Ближнем Востоке Новак: энергорынки будут нестабильными и после кризиса на Ближнем Востоке

Москва30 апр Вести.После завершения текущего кризиса на Ближнем Востоке энергорынки будет оставаться нестабильными, заявил журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой вице-премьер РФ Александр Новак.

Сегодня многие страны вынуждены задействовать ранее накопленные резервы и расходовать стратегические запасы. Но такие резервы изначально были созданы в качестве опоры в непростой период, отметил он.