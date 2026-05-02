Москва2 маяВести.Иран вынужденно сокращает добычу нефти на фоне американской морской блокады, утверждает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника.
Тегеран превентивно сокращает добычу нефти, чтобы не допустить достижения предельных мощностей хранения, вместо того чтобы ждать, пока резервуары полностью заполнятсясказано в материале
При этом агентство не уточняет, какую страну представляет источник информации.
Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть почти не изменились после заявления президента США Дональда Трампа об окончании войны с Ираном.