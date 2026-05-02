Bloomberg утверждает, что Иран якобы сокращает добычу нефти на фоне блокады США

Bloomberg узнал о якобы сокращении добычи нефти Ираном на фоне блокады США Bloomberg утверждает, что Иран якобы сокращает добычу нефти на фоне блокады США

Москва2 мая Вести.Иран вынужденно сокращает добычу нефти на фоне американской морской блокады, утверждает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника.

Тегеран превентивно сокращает добычу нефти, чтобы не допустить достижения предельных мощностей хранения, вместо того чтобы ждать, пока резервуары полностью заполнятся сказано в материале

При этом агентство не уточняет, какую страну представляет источник информации.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть почти не изменились после заявления президента США Дональда Трампа об окончании войны с Ираном.