Москва8 июл Вести.Пятибальный шторм на Балтике полностью смыл пляж в городе Зеленоградске, сообщает корреспондент ИС "Вести".

Тем не менее, волны высотой 4-5 метров не пугают туристов, которые продолжают идти на побережье, чтобы сделать самые захватывающие кадры.

По сообщению МЧС, 8 июля по области сохраняется северо-западный ветер 17-22 метров в секунду. Штромовое предупреждение действовало с начала суток и было отменено в 12.15 по московскому времени. Синоптики прогнозировали ливни и грозы, усиление ветра от 27 до 34 метров в секунду, а также шторм.