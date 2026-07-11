Мегациклон "Гайдар" дошел до Москвы: столицу накрыли ливни, град и ветер Москву накрыли сильные ливни, шквалистый ветер и град

Москва11 июл Вести.В Москву пришел мегациклон "Гайдар". Жители столицы выкладывают видео, на которых идет град, бушует ветер, гремит гром и льет дождь, передает Mash.

При этом температура в столице составляет от +20 градусов.

За вечер выпадет до 80% осадков. Если не терпится погулять — вооружайтесь дождевиками, зонтами, галошами и питерским настроением. В Подмосковье — град вперемешку с ливнем. В Москве пока спокойнее, но уже сильно мокро отмечается в сообщении

Ранее сообщалось, что упавшее дерево остановило трамваи около Курского вокзала.