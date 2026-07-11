Желтый уровень погодной опасности продлен в Московской области на сутки

В Московском регионе на сутки продлили желтый уровень погодной опасности Желтый уровень погодной опасности продлен в Московской области на сутки

Москва11 июл Вести.В Московском регионе синоптики на сутки продлили действие желтого уровня погодной опасности из-за сильных осадков, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

Ранее на город обрушилась непогода – бушевал ветер, лил дождь, гремел гром, фиксировались случаи падения деревьев и повреждения конструкций. До конца 11 июля метеоусловия не улучшатся – не исключены ливень, гроза град и сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.

Желтый погодный уровень продлен до 21:00 мск воскресенья сказано в сообщении

Ранее сообщалось, что упавшее дерево остановило трамваи около Курского вокзала в Москве.