МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве Москвичей предупредили о ливнях, грозах и усилении ветра

Москва22 мая Вести.В Москве, 22 мая, во второй половине дня, ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по г. Москве.

В период с 14 часов до конца суток 22 мая местами в Москве ожидается ливень, гроза, град, при грозе усиление южного ветра с порывами до 17 м/с уточняется в сообщении ведомства

В связи с ухудшением метеорологической обстановки МЧС рекомендует жителям обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, не оставлять детей без присмотра. Парковаться следует в безопасных местах.