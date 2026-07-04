В выходные на курортах Кубани прогнозируются смерчи

Синоптик сообщила об угрозе смерчей на курортах Кубани в выходные В выходные на курортах Кубани прогнозируются смерчи

Москва4 июл Вести.На курортах Краснодарского края прогнозируется опасность формирования смерчей над Черным морем. Об этом сообщает ТАСС, приводящий прогноз ведущего сотрудника Гидрометцентра Марины Макаровой.

Она отметила, что такая вероятность существует на участке от Анапы до Магри.

4-5 июля на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем заявила сотрудник Гидрометцентра

При этом она отметила, что, как правило, смерчи остаются над водной поверхностью. И только в самых редких случаях могут выйти на сушу.