Чемпионат РФ по легкой атлетике в Екатеринбурге приостановлен из-за атаки БПЛА

Проходящий в Екатеринбурге чемпионат России по легкой атлетике приостановлен Чемпионат РФ по легкой атлетике в Екатеринбурге приостановлен из-за атаки БПЛА

Москва25 июл Вести.Чемпионат России по легкой атлетике, который проходит в Екатеринбурге, приостановлен в связи с атакой на город беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Чемпионат России временно приостановлен, в связи с атакой БПЛА. Безопасность всех участников: спортсменов, зрителей, тренеров, судей – главный приоритет указывается в публикации

О продолжении соревнований будет сообщено дополнительно.

Об отражении беспилотной атаки в Свердловской области сообщил губернатор региона Денис Паслер. На стоянке в Чкаловском районе Екатеринбурга из-за падения обломков дрона возник пожар, он уже локализован. Приостановлена работа логистического комплекса Wildberries. Сотрудников эвакуировали.

Чемпионат России по легкой атлетике проходит в Екатеринбурге с 23 по 26 июля.