Трамп заявил о готовности Ирана передать уран с объектов, атакованных в 2025 г.

Москва17 апр Вести.Тегеран согласился передать Вашингтону "ядерную пыль" с объектов, по которым США нанесли удары летом 2025 года. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами.

Газета The Washington Post отметила, что под "ядерной пылью" американский лидер имеет в виду обогащенный уран, который, по данным МАГАТЭ, погребен глубоко под землей после американских ударов по иранским ядерным объектам.

Они согласились передать нам ядерную пыль. Она находится глубоко под землей из-за атак, которые мы осуществили с применением бомбардировщиков B-2 цитирует издание Трампа

По словам американского лидера, между Штатами и Исламской Республикой есть много договоренностей. Он допустил, что Тегеран и Вашингтон могут скоро заключить сделку.

Трамп также подчеркнул, что война с Ираном "идет как по маслу" и завершится уже в скором времени.