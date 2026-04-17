Москва17 апрВести.Тегеран согласился передать Вашингтону "ядерную пыль" с объектов, по которым США нанесли удары летом 2025 года. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами.
Газета The Washington Post отметила, что под "ядерной пылью" американский лидер имеет в виду обогащенный уран, который, по данным МАГАТЭ, погребен глубоко под землей после американских ударов по иранским ядерным объектам.
Они согласились передать нам ядерную пыль. Она находится глубоко под землей из-за атак, которые мы осуществили с применением бомбардировщиков B-2цитирует издание Трампа
По словам американского лидера, между Штатами и Исламской Республикой есть много договоренностей. Он допустил, что Тегеран и Вашингтон могут скоро заключить сделку.
Трамп также подчеркнул, что война с Ираном "идет как по маслу" и завершится уже в скором времени.