Москва20 мая Вести.Китай не делает существенных различий между Британией и США, для Пекина они одинаково враждебны. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" первый зампред комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

По его словам, причина этого в том, что и Лондон, и Вашингтон всегда ищут уязвимые места Пекина.

Ну и, конечно, у нас враг один, и китайцы это понимают — это британцы. В китайской историографии опиумные войны — это как такой одни из первых эпизодов века унижения. И то, что британцы сотворили с китайцами в середине XIX века, отбросили, по сути дела, страну на 100 лет назад, разрушили ее. Китай вынужден был уступить Гонконг... Полная свобода действий, и чуть всю нацию не превратили в наркоманов. Поэтому это тоже такое есть некое объединение. И для китайцев, что британцы, что американцы — не сильно различны между собой. Тем более, что каждый из них всегда искал какие-то слабые места. Сейчас слабое место — Тайвань. Поэтому и Си Цзиньпин на встрече с Трампом сразу обозначил это красной линией рассказал он

Ранее сообщалось, что в отличие от подготовленного визита в Китай президента России Владимира Путина, визит Трампа носил хаотичный характер. Луговой согласен с мнением, что, вероятнее всего, американский лидер сделал все, чтобы эта встреча состоялась раньше приезда в Пекин Путина.