Москва14 мая Вести.Соединенные Штаты утрачивают свои позиции в зоне Персидского залива, а их место в регионе постепенно занимают Россия и Китай. С таким мнением 14 мая в эфире YouTube-канала выступил отставной американский дипломат Час Фриман.

Вот посмотрите на Персидский залив. Думаю, саудиты и иранцы будут взаимодействовать. <…> Они будут обращаться к России и Китаю, возможно, и к Индии, чаще, чем к Соединенным Штатам, когда речь пойдет о поддержании мира, стабильности и развитии заявил экс-дипломат

По его оценке, Эр-Рияд и Тегеран будут все активнее налаживать сотрудничество с Москвой и Пекином - вместо того чтобы рассчитывать на Вашингтон в вопросах поддержания спокойствия и экономического развития региона. Фриман полагает, что аналогичную самостоятельность станут проявлять и другие государства.

Я думаю, мы сейчас вступаем в мир, <…> в котором множество держав среднего уровня будут действовать по собственному усмотрению. Это будет более сложная конструкция, чем баланс сил в Европе девятнадцатого века, который, в общем-то, обеспечивал определенную стабильность и сдерживал войны почти сто лет. Я не уверен, что сегодня это вообще возможно подчеркнул он

28 февраля США и Израиль приступили к нанесению ударов по объектам на территории Ирана, в результате этих действий погибли свыше трех тысяч человек. 8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня. Состоявшиеся затем переговоры в Исламабаде не принесли результатов, американская сторона начала блокаду иранских портов. Ранее заместитель председателя Совбеза Ирана Али Багери называл Россию гарантом безопасности в контексте ближневосточного кризиса.

13 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что курс Вашингтона ведет Европу к серьезному энергетическому и продовольственному кризису. По словам главы российского МИД, США принуждают страны Евросоюза отказываться от доступных по цене российских энергоносителей и переориентироваться на закупки более дорогого американского СПГ. Лавров также отметил, что Европа рискует оказаться среди наиболее пострадавших сторон в случае кризиса в Ормузском проливе.