Москва10 маяВести.Переговоры о перемирии на время празднования 9 Мая были непростыми. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал Павлу Зарубину для ИС "Вести".
Договоренность достигалась в ходе непростых переговоров. В течение двух дней с американскими коллегами вели переговоры по телефону, параллельно американцы связывались с Киевом. Все это было непросто. И после этого издавать подобный указ (указ Владимира Зеленского о параде Победы - прим. ред.) - это, ну по меньшей мере, это несерьезнорассказал Ушаков
Ранее Зеленский опубликовал издевательский указ, который якобы "разрешил" РФ проведение парада Победы 9 мая на Красной площади.