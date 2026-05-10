Москва10 мая Вести.Переговоры о перемирии на время празднования 9 Мая были непростыми. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Договоренность достигалась в ходе непростых переговоров. В течение двух дней с американскими коллегами вели переговоры по телефону, параллельно американцы связывались с Киевом. Все это было непросто. И после этого издавать подобный указ (указ Владимира Зеленского о параде Победы - прим. ред.) - это, ну по меньшей мере, это несерьезно