В "Хезболла" заявили, что за месяц провели 339 военных операций против Израиля "Хезболла"заявила об уничтожении 48 израильских танков за месяц

Москва18 мая Вести.Бойцы шиитского движения "Хезболла" в период с 16 апреля по 17 мая провели 339 военных операций против израильской армии, в ходе которых вывели из строя 48 танков войск еврейского государства. Об этом сообщили в пресс-центре формирования, информацию об этом передает агентство ТАСС.

В тексте указывается, что меры были предприняты в ответ "на нарушения противником режима прекращения огня". В том числе силами "Хезболлы" были атакованы 15 командных пунктов, 3 казармы, 2 военные базы, 7 артиллерийских позиций и одна вертолетная площадка.

За истекший месяц были выведены полностью или частично 48 танков, 18 бронетранспортеров и 12 внедорожников, которые были поражены управляемыми ракетами или беспилотниками-камикадзе сказано в сообщении

10 мая сообщалось, что бойцы шиитского движения "Хезболла" использовали ударные беспилотники при атаке на войска Израиля на юге Ливана, были подбиты две бронемашины.

Позже стало известно, что "Хезболла" пытается измотать дронами израильскую армию, используя уязвимости обороны еврейской республики.