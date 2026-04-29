Путин сообщил Трампу, что Россия передала Украине более 20 тысяч тел погибших

Россия передала Украине более 20 тысяч тел погибших Путин сообщил Трампу, что Россия передала Украине более 20 тысяч тел погибших

Москва29 апр Вести.Президент России Владимир Путин рассказал американскому лидеру Дональду Трампу, что с начала 2025 года РФ передала Украине более 20 тысяч тел погибших. Подробности разговора лидеров сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.

Он также отметил, что глава РФ, по просьбе американского коллеги, охарактеризовал текущую обстановку на линии соприкосновения.

По просьбе Трампа Владимир Путин охарактеризовал текущую обстановку на линии соприкосновения, где наши войска удерживают стратегическую инициативу, теснят позиции противника. Было упомянуто и то, что с начала двадцать пятого года Россия передала Украине более 20 000 тел погибших, а они нам [передали] чуть более 500 [тел] сообщил Ушаков

Разговор Путина и Трампа продолжался более полутора часов.