Стивен Сигал: человечество очень близко подошло к началу третьей мировой войны

Стивен Сигал заявил, что человечество очень близко к третьей мировой войне Стивен Сигал: человечество очень близко подошло к началу третьей мировой войны

Москва11 июл Вести.Выживание человечества стоит на кону, поскольку оно как никогда близко подошло к началу третьей мировой войны, считает актер и режиссер Стивен Сигал.

Свое мнение по этому поводу он выразил в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche.

Выживание человечества стоит на кону сегодня... Может даже начаться третья мировая война, потому что мы оказались в ситуации, когда "Часы Судного дня" показывают всего несколько секунд до полуночи. Мы как никогда близки (к ее началу. – Прим. ред.) сказал Сигал

Особое значение в сложившихся условиях, по его мнению, приобретает дипломатия.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее указывала, что угроза третьей мировой войны сейчас велика как никогда, так как две уже произошедшие мировые войны не стали для человечества "прививкой" от новой глобальной катастрофы.

Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия никогда не станет начинать третью мировую войну, поскольку является очень большой и ответственной страной. Официальный представитель Кремля также напомнил, что Россия никогда не начинала мировой войны. Однако, когда боевые действия были инициированы против РФ, она "отвечала до самого конца", добавил Песков.