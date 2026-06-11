Москва11 июн Вести.Художник Никас Сафронов оценил перспективы восстановления легендарного полотна "Оборона Севастополя", серьезно пострадавшего в ночь на 10 июня в результате удара украинского беспилотника по зданию музея. По словам мастера, реставрация может занять более 12 лет. Об этом он рассказал в беседе с "KP.ru".

Художник напомнил, что это не первый случай уничтожения шедевра Франца Рубо. В 1942 году в панораму попала немецкая авиабомба, и советским реставраторам потребовалось 12 лет кропотливого труда, чтобы воссоздать 115-метровое полотно. Однако сегодня ситуация, по мнению Сафронова, гораздо сложнее.

Это были люди, которые учились у самих Сурикова и Репина, впитывали традиции русской реалистической школы, буквально познавали самые азы. Они обладали колоссальным опытом, фантастической школой и, что немаловажно, огромной армией помощников объяснил он

Сейчас же, с горечью отмечает живописец, хороших специалистов по монументальной живописи такого уровня в стране остались единицы. По его оценке, с учетом кадрового голода и масштаба разрушений восстановление полотна — "это работа на десятилетие, если мы говорим о ручном труде".

Тем не менее художник видит лучик надежды в современных технологиях. Он считает, что искусственный интеллект способен ускорить процесс.

Напомним, что власти уже пообещали восстановить само здание музея. Крупный банк выделил на эти цели 1 миллиард рублей, эксперты оценивают сроки строительных работ в три-пять лет. Однако художественная реставрация, как подчёркивает Сафронов, — процесс гораздо более тонкий и длительный.

Ранее директор Музея обороны Севастополя оценил возможность его восстановления примерно в 5 лет, но уточнил, что работы могут начаться только тогда, когда это будет безопасно.