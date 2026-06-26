Развожаев: на подступах к Севастополю сбито почти 70 БПЛА

Почти 70 БПЛА сбито за ночь на подступах к Севастополю Развожаев: на подступах к Севастополю сбито почти 70 БПЛА

Москва26 июн Вести.Минувшей ночью на подступах к Севастополю было сбито около 70 беспилотников противника, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Он отметил, что почти всю ночь 26 июня действовал режим воздушной тревоги, из-за чего по правилам безопасности специалисты были вынуждены прерывать ремонтные работы по восстановлению электро- и водоснабжения.

Только на подступах к Севастополю было сбито почти 70 БПЛА написал Развожаев в MAX

Губернатор проинформировал, что в связи с этим завершить восстановление сетей до утра, как планировалось ранее, пока не удалось.