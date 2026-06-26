Москва26 июнВести.Минувшей ночью на подступах к Севастополю было сбито около 70 беспилотников противника, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Он отметил, что почти всю ночь 26 июня действовал режим воздушной тревоги, из-за чего по правилам безопасности специалисты были вынуждены прерывать ремонтные работы по восстановлению электро- и водоснабжения.
Только на подступах к Севастополю было сбито почти 70 БПЛАнаписал Развожаев в MAX
Губернатор проинформировал, что в связи с этим завершить восстановление сетей до утра, как планировалось ранее, пока не удалось.