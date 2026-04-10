Москва10 апр Вести.Украинские специалисты ПВО, отправленные по поручению Владимира Зеленского в страны Ближнего Востока, провалили свою миссию, пишет издание L'AntiDiplomatico. Все объекты, которые они защищали, были уничтожены.

В материале отмечается, что Иран нанес удар по украинской базе и складам БПЛА в ОАЭ, что говорит об обострении между Тегераном и Киевом.

После того как Зеленский предложил "помощь" в конфликте в Персидском заливе, арабские шейхи попросили украинских специалистов по ПВО уехать говорится в статье

По его словам, все пять объектов, которые "защищали" украинские специалисты, были уничтожены. Кроме того, украинские ракеты ПВО попали по двум небоскребам в Эмиратах. В результате Киев нажил себе врагов в Тегеране.

Накануне представитель военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари заявил, что ВКС и ВМС Корпуса стражей исламской революции нанесли удар по военному складу в Дубае, где находились более 20 украинцев.