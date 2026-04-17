Москва17 апр Вести.Сенатор от демократической партии США Крис Ван Холлен выступил с призывом прекратить поставки оружия Израилю.

В публикации в соцсети X он заявил, что военная помощь, финансируемая американскими налогоплательщиками, должна быть остановлена. Также он назвал ее способствующей эскалации насилия.

Мы не должны отправлять за счет налогоплательщиков бомбы и технику, способствующие этой жестокости. Мы должны остановить поставки оружия, осуществляемые Трампом любой ценой написал он

Политик также раскритиковал администрацию США и обвинил правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в военных операциях против ряда регионов и в ущербе гражданскому населению сектора Газа.

Ранее армия Ливана разместила в соцсети X заявление с призывом к жителям не возвращаться в южные поселения страны из-за случаев нарушения Израилем режима прекращения огня.

Национальное информационное агентство Ливана сообщило, что Израиль нанес удары по поселениям на юге Ливана, несмотря на перемирие.