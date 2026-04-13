Москва13 апр Вести.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал остановить израильские удары по Ливану и предложил включить Ливан в перемирие на Ближнем Востоке. Такое заявление он сделал в британском парламенте.

По его словам, движение "Хезболла" должно разоружиться, но он выразил уверенность в том, что "удары Израиля неправильны"​​​. Стармер отметил, что удары приводят к разрушительным последствиям и создают в Ливане кризис.

По информации журналиста ИС "Вести" Станислава Бернвальда, за последние сутки в Ливане зафиксировано несколько серьезных обстрелов. В результате израильского удара по району Туфах беспилотник поразил автомобиль, в котором находился экс-мэр города. Он и его спутник погибли. Также израильская авиация нанесла удар по машине скорой помощи на юге Ливана.