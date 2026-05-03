Москва3 маяВести.Североатлантический альянс должен исчезнуть. Таким мнением поделился лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Так политик прокомментировал публикации о том, что США отменили запланированное размещение в Германии ракет большой дальности.
НАТО должно исчезнуть, а вместе с ним и все глобалистские иллюзии, начиная с ЕС. Время суверенных государств пришло!написал Филиппо в соцсети X
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты выведут пять тысяч американских военнослужащих из ФРГ. По словам журналистки телеканала NewsNation Келли Мейер, данное решение было принято потому, что союзники по НАТО в Европе не показали достаточной активности.