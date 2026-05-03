Филиппо считает, что НАТО и глобалистские иллюзии должны уйти в прошлое

Филиппо: НАТО должно исчезнуть вместе со всеми глобалистскими иллюзиями Филиппо считает, что НАТО и глобалистские иллюзии должны уйти в прошлое

Москва3 мая Вести.Североатлантический альянс должен исчезнуть. Таким мнением поделился лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Так политик прокомментировал публикации о том, что США отменили запланированное размещение в Германии ракет большой дальности.

НАТО должно исчезнуть, а вместе с ним и все глобалистские иллюзии, начиная с ЕС. Время суверенных государств пришло! написал Филиппо в соцсети X

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты выведут пять тысяч американских военнослужащих из ФРГ. По словам журналистки телеканала NewsNation Келли Мейер, данное решение было принято потому, что союзники по НАТО в Европе не показали достаточной активности.