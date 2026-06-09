Каллас: ЕС запретит транзакции на 11 криптоплатформах в рамках санкций против РФ

ЕС заблокирует транзакции на 11 криптоплатформах в рамках санкций против РФ Каллас: ЕС запретит транзакции на 11 криптоплатформах в рамках санкций против РФ

Москва9 июн Вести.Евросоюз намерен заблокировать транзакции на 11 криптовалютных платформах в рамках нового пакета санкций против России. Об этом сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

Для ряда третьих стран, как отметила Каллас в социальной сети X, Евросоюз ужесточит запрет на предоставление услуг, связанных с криптовалютными активами.

Расширим санкционные списки и запретим транзакции на 11 криптовалютных платформах написала глава дипслужбы ЕС

Агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что ЕС намерен предложить включить 170 физических и юридических лиц в 21-й пакет антироссийских санкций.