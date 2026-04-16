"Это определенные глупости": Чепа о вручении Зеленскому премии "Четыре свободы"

Москва16 апр Вести.Владимир Зеленский заслуживает международного суда, а не премии за якобы борьбу во имя безопасности Европы. На это указал депутат Госдумы Алексей Чепа.

По данным агентства Reuters, глава киевского режима получил награду "Четыре свободы" во время своего официального визита в Нидерланды 16 апреля.

Это определенные глупости. Естественно, чего заслуживает Зеленский – это международного суда сказал парламентарий изданию "Лента.ру"

На этот счет высказался также зампред комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он назвал присужденную Зеленскому награду бессмысленной и "ряженой".

По его словам, глава киевского режима не сделал ничего, кроме как рассорил европейские страны с Россией, поэтому полученная премия не красит его, а позорит.