Москва21 июнВести.Вице-спикер парламента Словакии, глава Словацкой национальной партии Андрей Данко призвал премьера Роберта Фицо отказаться от переговоров с Владимиром Зеленским и не подавать ему руки из-за прославления бандеровцев, пишет словацкое информагентство TASR .
Данко напомнил о позиции польского президента Кароля Навроцкого, указавшего на неприемлемость прославления тех, кто связан с массовыми убийствами поляков.
Словакия должна занять такую же принципиальную позицию и призвать Киев к уважению исторической правды и памяти жертв, отметил политик.
Я призываю премьер-министра Роберта Фицо не пожимать руку Владимиру Зеленскому до тех пор, пока не прекратится пропаганда и прославление бандеровцевцитирует агентство слова Данко
Ранее Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла. Позднее он пояснил, что принял такое решение "из-за превышения болевого порога".