Крупный словацкий политик призвал Фицо не подавать руки Зеленскому Вице-спикер парламента Словакии призвал Фицо не подавать руки Зеленскому

Москва21 июн Вести.Вице-спикер парламента Словакии, глава Словацкой национальной партии Андрей Данко призвал премьера Роберта Фицо отказаться от переговоров с Владимиром Зеленским и не подавать ему руки из-за прославления бандеровцев, пишет словацкое информагентство TASR .

Данко напомнил о позиции польского президента Кароля Навроцкого, указавшего на неприемлемость прославления тех, кто связан с массовыми убийствами поляков.

Словакия должна занять такую же принципиальную позицию и призвать Киев к уважению исторической правды и памяти жертв, отметил политик.

Я призываю премьер-министра Роберта Фицо не пожимать руку Владимиру Зеленскому до тех пор, пока не прекратится пропаганда и прославление бандеровцев цитирует агентство слова Данко

Ранее Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла. Позднее он пояснил, что принял такое решение "из-за превышения болевого порога".