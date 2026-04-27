Москва27 апрВести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают резервы и пытаются контратаковать в Красном Лимане. Об этом рассказал в интервью ИС "Вести" глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
По его словам, за прошедшую неделю подразделения российской армии продолжили освобождение территории ДНР.
В самом Красном Лимане продолжаются городские боестолкновения, противник пытается контратаковать, перебрасывает резервы. На славянском направлении наши военнослужащие оттесняют противника в районе Кривой Лукисказал Пушилин
Также глава ДНР сообщил об ожесточенных боях у Белицкого и Нового Донбасса.