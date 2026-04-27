Пушилин: ВСУ перебрасывают резервы и пытаются контратаковать в Красном Лимане

Пушилин заявил, что ВСУ пытаются контратаковать в Красном Лимане Пушилин: ВСУ перебрасывают резервы и пытаются контратаковать в Красном Лимане

Москва27 апр Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают резервы и пытаются контратаковать в Красном Лимане. Об этом рассказал в интервью ИС "Вести" глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, за прошедшую неделю подразделения российской армии продолжили освобождение территории ДНР.

В самом Красном Лимане продолжаются городские боестолкновения, противник пытается контратаковать, перебрасывает резервы. На славянском направлении наши военнослужащие оттесняют противника в районе Кривой Луки сказал Пушилин

Также глава ДНР сообщил об ожесточенных боях у Белицкого и Нового Донбасса.