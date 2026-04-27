Москва27 апрВести.Ожесточенные бои наблюдаются близ населенных пунктов Белицкое и Новый Донбасс на добропольском направлении, заявил ИС "Вести" глава ДНР Денис Пушилин.
Мы видим ожесточенные боестолкновения в районе Белицкого и Нового Донбасса. Здесь противник старается сдержать продвижение наших подразделений, насколько это возможно. Но ситуация остается под контролемсообщил он
При этом, указал глава ДНР, у российских военных сохраняется возможность продолжать продвижение на добропольском направлении.