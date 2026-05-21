Поражение на Ближнем Востоке не позволило Трампу добиться желаемого в Пекине Эксперт Кортунов объяснил слабость позиции Трампа на переговорах в Пекине

Москва21 мая Вести.Президент США Дональд Трамп приехал на переговоры в Пекин ослабленным из-за неудач в войне с Ираном, что не позволило ему добиться желаемых результатов. Таким мнением с ИС "Вести" поделился эксперт международного клуба "Валдай" Андрей Кортунов.

Он предположил, что на этом фоне визит президента России Владимира Путина в КНР выглядел более продуктивным.

Победы [США] в Персидском заливе не случилось, и Трамп приехал в Пекин ослабленным. Может быть, именно поэтому ему не удалось добиться того, на что он, наверное, рассчитывал в плане торговли и в плане дополнительных геополитических уступок со стороны Пекина. И, конечно, на этом фоне визит российского президента выглядел, наверное, более продуктивным заявил Кортунов

Ранее издание Strategic Culture пришло к выводу, что визит Трампа в Китай, который прошел 13-15 мая, показал ослабление позиций США на глобальной арене.