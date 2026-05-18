Москва18 маяВести.Желая укрепить свои позиции на мировой арене президент США Дональд Трамп, планируя визит в Китай, предпринял рискованную попытку сменить власть в Иране, рассчитывая на эффектный ход. Однако эта затея потерпела фиаско, что поставило его в крайне невыгодное положение перед поездкой в Китай. Такое мнение высказал президент Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона, член Российского Совета по международным делам (РСМД) Сергей Санакоев в интервью "Соловьёв live", сообщает ИС "Вести".
По его словам, еще задолго до того, как военные действия в Иране набрали обороты, американский президент анонсировал свой визит в Китай намерением продиктовать Пекину правила игры и утвердить неоспоримость американского господства. Однако после фиаско в Иране, поездка в Китай была отложена. В надежде реабилитироваться он бросил силы на Ормузский пролив, но и там потерпел поражение. В итоге Дональд Трамп прибыл в Китай побежденным.
Трамп действительно был намерен разыграть козыри, ведь бизнесмену Трампу нравится карты разыгрывать и потом совершать сделку. Но тут он их все потерял еще по дороге. В усиление своей позиции он решил мимоходом сменить власть в Иране, чтоб совсем уж быть на коне, но вот тут-то он как раз и обломался. И в итоге он поехал в Китай совершенно с жалким видомрассказал Санакоев
По его мнению, неудача операции США против Ирана была обусловлена недостаточной профессиональной оценкой ближневосточной ситуации, предоставленной Дональду Трампу некомпетентными специалистами.
Я так представляю себе, что это, видимо, очень некомпетентная экспертиза, возможно, команды, которая ему говорила о том, что вот сейчас мы это сделаем, и там быстро сменится власть. А получилось все ровно наоборот. Почему? Потому что нет тех иранистов, которые бы сказали ему о том, что, увидев действия США, иранцы тут же объединятся, потому что они уже увидят нарушение национальных интересов. Трамп не расшатал власть, он ее сплотил своими действиями. Если помните, когда он убедился в том, что у него что-то не то получается, он попросил отложить свой визит в Китай, перенести. И это было сделано, Китай сказал: "Пожалуйста, прекрасно понимаем, что еще месяц, и еще хуже будет для него". И так и получилось. Но там, видимо, опять кто-то ему неправильно сказал по поводу блокирования Ормузского пролива. В результате образовался нефтяной коллапс по всему миру, а Китай даже не раскрыл своих резервов нефтяных. В этих торговых войнах Китай пока даже "не пришел еще на фронт"заявил Санкоев
Ранее председатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов назвал "странной дипломатией" итоги визита президента США Дональда Трампа в Китай. По его словам, не было подобного в новейшей истории дипломатии, чтобы лидер одной крупнейшей державы приехал к лидеру другой крупнейшей державы, провел переговоры, уехал, и после этого ни один человек на Земле не смог ответить на вопрос: чем закончились эти переговоры?