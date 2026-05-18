Москва18 мая Вести.Желая укрепить свои позиции на мировой арене президент США Дональд Трамп, планируя визит в Китай, предпринял рискованную попытку сменить власть в Иране, рассчитывая на эффектный ход. Однако эта затея потерпела фиаско, что поставило его в крайне невыгодное положение перед поездкой в Китай. Такое мнение высказал президент Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона, член Российского Совета по международным делам (РСМД) Сергей Санакоев в интервью "Соловьёв live", сообщает ИС "Вести".

По его словам, еще задолго до того, как военные действия в Иране набрали обороты, американский президент анонсировал свой визит в Китай намерением продиктовать Пекину правила игры и утвердить неоспоримость американского господства. Однако после фиаско в Иране, поездка в Китай была отложена. В надежде реабилитироваться он бросил силы на Ормузский пролив, но и там потерпел поражение. В итоге Дональд Трамп прибыл в Китай побежденным.

Трамп действительно был намерен разыграть козыри, ведь бизнесмену Трампу нравится карты разыгрывать и потом совершать сделку. Но тут он их все потерял еще по дороге. В усиление своей позиции он решил мимоходом сменить власть в Иране, чтоб совсем уж быть на коне, но вот тут-то он как раз и обломался. И в итоге он поехал в Китай совершенно с жалким видом рассказал Санакоев

По его мнению, неудача операции США против Ирана была обусловлена недостаточной профессиональной оценкой ближневосточной ситуации, предоставленной Дональду Трампу некомпетентными специалистами.

Я так представляю себе, что это, видимо, очень некомпетентная экспертиза, возможно, команды, которая ему говорила о том, что вот сейчас мы это сделаем, и там быстро сменится власть. А получилось все ровно наоборот. Почему? Потому что нет тех иранистов, которые бы сказали ему о том, что, увидев действия США, иранцы тут же объединятся, потому что они уже увидят нарушение национальных интересов. Трамп не расшатал власть, он ее сплотил своими действиями. Если помните, когда он убедился в том, что у него что-то не то получается, он попросил отложить свой визит в Китай, перенести. И это было сделано, Китай сказал: "Пожалуйста, прекрасно понимаем, что еще месяц, и еще хуже будет для него". И так и получилось. Но там, видимо, опять кто-то ему неправильно сказал по поводу блокирования Ормузского пролива. В результате образовался нефтяной коллапс по всему миру, а Китай даже не раскрыл своих резервов нефтяных. В этих торговых войнах Китай пока даже "не пришел еще на фронт" заявил Санкоев

Ранее председатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов назвал "странной дипломатией" итоги визита президента США Дональда Трампа в Китай. По его словам, не было подобного в новейшей истории дипломатии, чтобы лидер одной крупнейшей державы приехал к лидеру другой крупнейшей державы, провел переговоры, уехал, и после этого ни один человек на Земле не смог ответить на вопрос: чем закончились эти переговоры?