Москва18 мая Вести.Не может цивилизация, которой едва исполнилось 250 лет диктовать условия другой цивилизации с тысячелетней историей - такой урок преподали президенту США Дональду Трампу китайцы в ходе его визита в Пекин. Такое мнение высказал президент Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона, член Российского совета по международным делам (РСМД) Сергей Санакоев в интервью "Соловьёв live", сообщает ИС "Вести".

По его словам, китайцы отличаются гостеприимством и когда речь идет о государственном визите, для Китая протокол - важнейший символ государственности. Поэтому вполне естественно, что для встречи президента США Дональда Трампа было все приготовлено на самом высоком уровне, однако прогулка по резиденции Чжуннаньхай (главная резиденция высшего руководства Китая) была наполнена тонким китайским символизмом.

Символами как раз было то, что председатель Си Цзиньпин показывает дерево, которому тысячи лет, а в это же время на банкете он поздравляет американцев с 250-летием. Там только вазы, которые стояли, они гораздо больше времени простояли в этом месте, чем вся государственность Соединенных Штатов Америки. Это и есть контекст переговоров. Не может сегодня одна цивилизация, пускай даже экономики номер один, как себя представляет гегемон, диктовать условия другим цивилизациям, которым тысячи лет. И вот эти США с точки зрения цивилизационного развития человечества — это без году неделя. Не может ребенок маленький учить старших и взрослых каким-то ценностям, как им жить. Это абсолютно немыслимо, и именно этот урок был преподнесен со стороны китайцев Дональду Трампу подытожил Санакоев

Ранее Си Цзиньпин во время переговоров с американским президентом заявил, что от совместной работы Китая и США зависит, смогут ли они преодолеть "ловушку Фукидида" и создать новую модель двухсторонних отношений.