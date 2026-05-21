Лавров: российская армия освободила 80 населенных пунктов с начала 2026 года

Москва21 мая Вести.С начала текущего года российские Вооруженные силы в рамках спецоперации на Украине освободили 80 населенных пунктов, из них 35 в марте – апреле, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Об этом он сказал в интервью Шанхайской медиагруппе SMG.

Кроме того, министр объяснил, почему Россия не применяет отдельные виды разрушительного оружия в ходе боевых действий в украинском конфликте. По его словам, Москва не собирается наносить чрезмерный ущерб территориям, где живут россияне.