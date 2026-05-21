Москва21 маяВести.С начала текущего года российские Вооруженные силы в рамках спецоперации на Украине освободили 80 населенных пунктов, из них 35 в марте – апреле, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Об этом он сказал в интервью Шанхайской медиагруппе SMG.
За 2026 год было освобождено около 80 населенных пунктов, в том числе 35 в марте и апреле. Процесс идетотметил глава внешнеполитического ведомства
Кроме того, министр объяснил, почему Россия не применяет отдельные виды разрушительного оружия в ходе боевых действий в украинском конфликте. По его словам, Москва не собирается наносить чрезмерный ущерб территориям, где живут россияне.