Москва9 авгВести.Ночью 9 августа российские военные сбили над Воронежем 6 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и в четырех районах региона было обнаружено и уничтожено 6 беспилотных летательных аппаратовотметил глава Воронежской области в мессенджере МАХ
По предварительным данным, никто не пострадал и разрушений нет, уточнил губернатор.
Ранее сообщалось, что на территории Воронежской области введен режим беспилотной опасности.