Гусев: в Воронеже сбили 6 украинских беспилотников В Воронежской области силы ПВО уничтожили 6 украинских БПЛА

Москва9 авг Вести.Ночью 9 августа российские военные сбили над Воронежем 6 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и в четырех районах региона было обнаружено и уничтожено 6 беспилотных летательных аппаратов отметил глава Воронежской области в мессенджере МАХ

По предварительным данным, никто не пострадал и разрушений нет, уточнил губернатор.

Ранее сообщалось, что на территории Воронежской области введен режим беспилотной опасности.