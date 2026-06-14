Силы ПВО обезвредили ночью восемь украинских БПЛА над Воронежской областью

Ночью над Воронежской областью нейтрализованы восемь украинских БПЛА Силы ПВО обезвредили ночью восемь украинских БПЛА над Воронежской областью

Москва14 июн Вести.Ночью 14 июня в небе над Воронежской областью силы противовоздушной обороны уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

Ночью дежурными силами ПВО над Воронежем и четырьмя районами области обнаружены и уничтожены восемь беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет проинформировал губернатор в своем канале в мессенджере MAX

Глава Воронежской области также уточнил, что в настоящее время режим опасности атаки вражеских БПЛА в регионе отменен.