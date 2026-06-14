Москва14 июнВести.Ночью 14 июня в небе над Воронежской областью силы противовоздушной обороны уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
Ночью дежурными силами ПВО над Воронежем и четырьмя районами области обнаружены и уничтожены восемь беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нетпроинформировал губернатор в своем канале в мессенджере MAX
Глава Воронежской области также уточнил, что в настоящее время режим опасности атаки вражеских БПЛА в регионе отменен.