Москва25 апрВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обнаружили, уничтожили и подавили 8 беспилотников в Воронежской области. Об этом рассказал губернатор региона Александр Гусев.
Враг предпринял попытку атаки ночью 25 апреля.
В небе над двумя городами и двумя районами Воронежской области были обнаружены, уничтожены и подавлены восемь беспилотных летательных аппаратовнаписал Гусев в своем канале в мессенджере MAX
Предварительно, пострадавших среди мирного населения, а также разрушений нет.