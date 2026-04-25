Москва25 апрВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обнаружили, уничтожили и подавили 8 беспилотников в Воронежской области. Об этом рассказал губернатор региона Александр Гусев.

Враг предпринял попытку атаки ночью 25 апреля.

В небе над двумя городами и двумя районами Воронежской области были обнаружены, уничтожены и подавлены восемь беспилотных летательных аппаратов

написал Гусев в своем канале в мессенджере MAX

Предварительно, пострадавших среди мирного населения, а также разрушений нет.